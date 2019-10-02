Израильские врачи окажут медицинскую помощь девочке с родовой травмой из Башкирии

ТАСС, 2 октября. Медицинскую помощь девочке из Башкирии, которую якобы из-за родовой травмы не брали в детский сад, окажут израильские врачи, сообщил ТАСС в среду глава республики Радий Хабиров на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы в конце октября пригласили израильских врачей, потому что заболевание довольно сложное и нетипичное. Мы проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим", - сказал Хабиров.

Семья ребенка, проживающая в старом доме без удобств, по данным члена совета по правам человека республики Динары Зайнуллиной, еще не получила обещанную квартиру. "Это не такой быстрый вопрос", - добавил Хабиров, отметив, что власти хотят "разобраться в этой истории".

Ранее члены одного из благотворительных фондов Башкирии и совета по правам человека (СПЧ) при главе республики написали в социальных сетях о том, что девочке из села Алатаны Стерлитамакского района не давали путевку в детский сад по причине того, что якобы она "будет пугать" детей. У нее сросшиеся пальцы рук и голова неправильной формы. Прокуратура республики проверяет нарушение прав ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение.

При этом уполномоченный по правам ребенка по республике Милана Скоробогатова сообщила ТАСС, что родители девочки не подавали заявление о приеме в детский сад в Башкирии, соответственно, отказа о пребывании в дошкольном учреждении они получить не могли.

Заседание клуба "Валдай" продлится с 30 сентября по 3 октября, в нем участвуют 143 эксперта из 37 стран. В пленарной сессии запланировано участие президентов России, Азербайджана, Казахстана, Филиппин, а также короля Иордании.