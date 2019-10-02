Комиссия Думы направила Facebook вопросы по соблюдению законодательства России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила компании Facebook вопросы, касающиеся соблюдения российского законодательства. Об этом журналистам в среду сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Направили вопросы в Америку, - сказал он. - У Facebook нет своего юридически значимого представительства в Москве".

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Компания Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.