Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратовской области выросло до 2 тыс. человек

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Число заболевших геморрагической лихорадкой в Саратовской области с мая выросло до 2 тыс. человек, специалисты ожидают роста заболеваемости в октябре. Об этом журналистам в среду сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава региона Кристина Рамазанова.

В начале лета из-за высокой активности природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) - распространения грызунов, были закрыты несколько детских летних лагерей, расположенных в том числе в Саратове, а также природном лесопарке Кумысная поляна. Два человека с диагнозом ГЛПС умерли в больнице. В августе следователи возбудили дело по факту халатности сотрудников органов власти, повлекшей вспышку в регионе опасного заболевания.

"С мая в регионе было зарегистрировано свыше 2 тыс. случаев заболевания ГЛПС, сейчас с признаками этого заболевания в больницах находятся 76 человек", - сказала Рамазанова в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что в данный момент число человек, которые обратились в больницы с признаками лихорадки, существенно снизилось. Если в мае и июне к врачам обращались до 40 человек в день, то сейчас - 5-10 человек. Тем не менее, специалисты ожидают увеличения количества заболевших.

"Дело в том, что к зиме грызуны начинают активно возвращаться в жилища, поэтому можно ожидать подъема заболеваемости в октябре", - сказала замначальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Саратовской области Ирина Иришкова.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основной источник возбудителя - мышевидные, которые переносят бессимптомную инфекцию.