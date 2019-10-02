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Северный Кавказ

Современные кабинеты химии, физики и биологии создадут в 20 школах Ставрополья в 2020 году

Всего в крае предстоит открыть 253 кабинета и еще около 1,7 тыс. - модернизировать

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил создать в 2020 году современные кабинеты химии, физики, биологии и информатики в 20 школах края. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор поставил задачу предусмотреть уже на следующий год средства для создания таких площадок обучения в 20 школах в разных территориях края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в каждой из 20 школ будет создано по три кабинета.

"Путем мониторинга будут выбраны школы, которые нуждаются в таких классах больше всего. Подобной работы в крае не проводилось с 2013 года", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, всего предстоит открыть 253 кабинета и еще около 1,7 тыс. - модернизировать.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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