Депутат из Норвегии презентовал в Симферополе "первую в ЕС позитивную книгу о Крыме"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Глава международной делегации общественников в Крыму презентовал Хендрик Вебер в Симферополе свою книгу о событиях в Крыму, произошедших с момента вхождения республики в состав РФ в 2014 году, это первая изданная в Европе книга на эту тему.

Крым в бутылках вина, устрицах и в "Одиссее" Гомера Самые впечатляющие цифры и факты о полуострове

Презентация прошла для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Делегация из 22 общественников из США, Австралии и стран ЕС находится в Крыму с 30 сентября по 6 октября. Ее возглавляет руководитель организации "Народная дипломатия. Норвегия", депутат земельного парламента коммуны Алта Хендрик Вебер. Иностранные гости знакомятся с культурой народов Крыма и героическим прошлым полуострова.

"В изданной книге я описываю свои впечатления от посещения Крыма, встреч с людьми. В ней рассказываю правду о ситуации в Крыму. Для этого очень важно показать, как было и как есть сейчас, чтобы народ на Западе понял, что это была не аннексия, а здравая реакция на события, происходившие на тот момент на Украине", - отметил на презентации Вебер.

Председатель комитета по межнациональным отношениям и народной дипломатии Госсовета Крыма Юрий Гемпель отметил, что Вебер своими визитами сделал много, чтобы развенчать на Западе мифы о Крыме как о нестабильном регионе.

По словам Гемпеля, книга Вебера стала первой изданной в Европе книгой человека, который лично побывал на полуострове и изложил свой взгляд на ситуацию. Сам Вебер отметил, что книга, по его мнению, является "первой позитивной книгой о Крыме, изданной в Европе".

Гостям был показан фильм, снятый студентами КФУ, в котором отражены события, получившие позже название "Крымская весна", о воссоединении региона с Россией.

Ситуация в Крыму

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.