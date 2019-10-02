Справороссы внесли в Госдуму законопроект о субсидиях на оплату жизненно важных лекарств

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий субсидии на покупку жизненно необходимых лекарств. Текст документа в среду опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно инициативе, субсидии будут предоставляться в случае, если расходы на оплату лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, превышают 10% совокупного дохода гражданина.

"Законопроект является крайне важным и актуальным для самого широкого круга наших граждан, направлен на защиту наименее обеспеченных слоев граждан и сохранение их здоровья", - указывают авторы документа.

Законопроект также предоставляет повышенные гарантии гражданам, доход которых не превышает прожиточного минимума. "Для таких гражданин максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению его дохода к прожиточному минимуму", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что субсидии будут перечисляться до сроков, установленных для приема жизненно важных препаратов в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением. "Если гражданин приобрел жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов", - уточняется в сопроводительных документах к инициативе.