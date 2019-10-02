В Железноводске установят навигационные указатели на двух языках

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Новые навигационные указатели установят в Железноводске, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"18 указателей разместят на центральных улицах курорта с указанием объектов туристической направленности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, навигационные таблички на двух языках (русском и английском) будут указывать точное расстояние до Каскадной лестницы, уникального бювета-книги, лодочной станции и др.

Каскадная лестница Железноводска после продления стала одной из самых длинных в стране. Ее протяженность составляет почти километр.

Железноводск входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 22 санатория. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.