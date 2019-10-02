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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Ученые выпустили 14 белух из бухты Средней в Охотское море

Выпуск животных на волю прошел благополучно

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в Охотское море 14 белух, содержавшихся ранее в бухте Средней в Приморье, сообщает в среду пресс-служба ВНИРО.

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"2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих из бухты Средней в рамках научной программы реадаптации и возвращения в естественную среду обитания. 14 белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива", - говорится в сообщении.

Животные благополучно перенесли дорогу, сильной качки в ходе транспортировки не было. Выпуск прошел благополучно. Планы дальнейших работ в рамках программы реадаптации и выпуска морских млекопитающих в естественную среду будут определяться с учетом анализа дорожной и гидрологической ситуаций, отмечается в сообщении.

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РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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