Лавров заявил, что диалог между патриархом и Папой Римским мог бы быть продолжен

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Продолжение диалога между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском способствовало бы ограждению религии от политических игр, особенно в конфликтных регионах. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Тот диалог, который был начат святейшим патриархом и Папой Римским мог бы быть продолжен именно с точки зрения того, чтобы ограждать религию от политических игр, тем более игр, которые разворачиваются в регионах, где идут конфликты и разразились кризисы", - отметил он.

Лавров указал, что нужно использовать и другие механизмы для защиты религиозных групп. "В ООН есть межцивилизационный диалог. Это очень интересная, пока мало используемая площадка. Есть межрелигиозный диалог в ЮНЕСКО. По нашей инициативе это направление работы там начато, его тоже можно гораздо активнее использовать", - продолжил он.

"Я надеюсь, что вместе с Русской православной церковью, с другими нашими конфессиями и в сотрудничестве с соответствующими зарубежными партнерами мы более активно сможем ограждать религиозные чувства от всякой политизации", - отметил глава МИД РФ.

Первая в истории встреча главы Римско-католической церкви и предстоятеля РПЦ состоялась на Кубе 12 февраля 2016 года. В аэропорту Гаваны прошли переговоры папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которых была подписана совместная декларация по вопросам мировой политики, взаимоотношениям между церквами и проблемам ценностей современного общества.