РПЦ считает Россию защитой христиан и мусульман в Сирии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает присутствие России в Сирии защитой христиан и мусульман арабской республики от террористов. Такое мнение высказал в среду председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на шестой сессии XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи, посвященной Ближнему Востоку в общем контексте российской политики.

"Регион, в котором веками складывались механизмы взаимодействия людей разных вер, никогда не знал такого гонения на христиан. <…> Именно в ХХI веке мы стали свидетелями самого массового изгнания христиан из региона, и здесь нельзя не сказать, что нарушение межрелигиозного равновесия на Ближнем Востоке грозит не только региону, но и всей системе международных отношений и мировой политики. <…> Мы [РПЦ] расцениваем присутствие России в Сирии как защиту христиан и мусульман, которые сегодня оказались заложниками псевдорелигиозного терроризма", - сказал он.

Операция Вооруженных сил РФ против запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (с 2016 года носит название "Джебхат Фатх аш-Шам") в Сирийской Арабской Республике началась 30 сентября 2015 года.

XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Его тема в 2019 году - "Заря Востока и мировое политическое устройство".