Кириенко: олимпиада "Я - профессионал" стала соревнованием и для студентов, и для вузов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Олимпиада "Я - профессионал" является не только состязанием среди студентов, но и среди работодателей и вузов. Такое мнение высказал во вторник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии старта приема заявок олимпиады.

"Олимпиада - это соревнование для студентов. Но это и соревнование для работодателей, очень важно, о чем говорили ректоры: это реально соревнование для вузов. Мы не публикуем рейтинги, чьи студенты лучше [выступили на олимпиаде], но точно пониманием, что каждый ректор свои выводы для себя делает. И очень гордится, когда студенты побеждают в олимпиаде, особенно ректоры гордятся, когда победа достигается не в профильном направлении вуза, а с заходом в чужую зону", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что работодатели соревнуются за лучших студентов, чтобы пригласить их на стажировку. Кириенко подчеркнул, что это соревнование является честным и открытым.

Он призвал студентов участвовать в олимпиаде. "Государство может только создать условия [для развития человека], олимпиада "Я - профессионал" - это создание условий, как и все проекты автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Очень часто эти проекты, в том числе и олимпиаду, называют социальным лифтом. Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это можно сделать только самому. Хочу порекомендовать тем, кто находится в зале, а также слышит нас по телевидению и в интернете, закончив просмотр, зайти на портал олимпиады и нажать на копку регистрации", - сказал Кириенко.

Об олимпиаде

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.