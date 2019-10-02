Телеканал "Пятница" обошел конкурентов в "Дневном эфире" премии ТЭФИ, получив семь наград

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телеканал "Пятница" стал триумфатором категории "Дневной эфир" индустриальной телевизионной премии ТЭФИ, первый этап церемонии вручения которой завершился в среду в Московском театре мюзикла. Лауреаты в категории "Вечерний Прайм" станут известны после 19:00 мск.

Телеканал "Пятница" по итогам дневной церемонии забрал семь наград из 14. Он получил статуэтку в первой же номинации - "Утренняя программа" - за "Утро Пятницы". Лучшей телеведущей стала Регина Тодоренко ("Регина+1"), а лучшей развлекательной программой - "Секретный миллионер". Генеральный директор "Пятницы" Николай Картозия после третьей статуэтки, полученной каналом, шутливо пообещал больше не выходить на сцену, "во всяком случае на дневной церемонии". Однако через какое-то время все же нарушил обещание и получил награду в номинации "Документальный проект" за социальный проект "Попроси у неба".

"Пятнице" также вручили ТЭФИ в номинации "Журналистское расследование" за "Инсайдеры. Расследование с внедрением". Кроме того, каналу достались статуэтки в номинациях "Просветительская программа" ("Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым), "Программа для детей и юношества" ("Орел и Решка. Семья" с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым).

Лучшей телеигрой стала "Что? Где? Когда?" Первого канала, получившая ТЭФИ в седьмой раз. Также Первый канал наградили в номинации "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" за промокампанию "Чемпионат мира по футболу 2018 года на Первом". В номинации "Дневное ток-шоу" статуэтку получила программа "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" ("Россия-1").

Принимая награду, Корчевников отметил, что "счастлив совершенно". "Я хорошо помню слова, которые мне сказал Антон Андреевич Златопольский, когда я только приходил второй раз в своей жизни на канал "Россия-1" - мы говорили о профессии и о том, что невозможно сыграть никогда искреннюю любовь и искренний интерес к другому человеку. Многое, может быть, можно изобразить на экране, а вот это изобразить нельзя. Вот все те люди, которые сейчас здесь со мной на сцене, все люди, которые делают программу, все мы очень искренне влюбляемся в судьбу каждого человека, поэтому сегодня в руках у нас эта награда", - сказал ведущий.

Спорт и сериалы

Лучшим ведущим спортивной программы/ спортивным комментатором назван Дмитрий Губерниев за передачу "Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе" на "Матч-ТВ". Лучшей телевизионной программой стал "Тотальный футбол" канала "Матч-ТВ". Лучшим реалити-шоу стала программа "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" (ТВ-3).

В номинации "Дневной телевизионный сериал" ТЭФИ отправилась создателям сериала "ИП Пирогова" ("Супер"). Главная героиня домохозяйка Вера кардинально меняет жизнь после измены мужа. Выставив супруга из дома, она решает использовать свой талант к кондитерскому искусству.

О премии

Призы в среду вручаются в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).