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Композитор Канчели будет похоронен 5 октября в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

Панихида пройдет 2 и 4 октября

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Композитор Гия Канчели будет похоронен в Тбилиси 5 октября в Дидубийском пантеоне, который является местом захоронения многих писателей, артистов, ученых и национальных героев Грузии. Об этом в среду сообщила телекомпания IMEDI.

"Легендарный грузинский композитор, народный артист Грузии Гия Канчели будет похоронен в Дидубийском пантеоне. Панихида пройдет 2 и 4 октября. Гроб с телом грузинского композитора вынесут в субботу, 5 октября, в 14:00 (13:00 мск) из театра Руставели", - сообщает телеканал со ссылкой на Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Народный артист Грузии и СССР, лауреат Государственной премии Гия Канчели умер в среду в Тбилиси на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая многие картины режиссера Георгия Данелии (1930-2019). В их числе такие киноленты Данелии, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Слезы капали" (1982) и "Кин-дза-дза!" (1986).

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Грузия
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