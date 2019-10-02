Зимний сезон на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется 20 декабря

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Круглогодичный горный курорт мирового класса "Роза Хутор" 20 декабря откроет для туристов зимний сезон. Об этом в среду сообщили в пресс-службе курорта.

"До начала ноября на "Роза Хутор" продолжается летний сезон, старт зимнему намечен на 20 декабря. Он может войти в историю как сезон, когда была полностью реализована идея по внедрению единого ски-пасса, благодаря которому можно кататься на всех горных курортах Сочи. Если стоимость единого ски-пасса будет определена позже (после согласования всех логистических деталей), то цены на ски-пассы и другие услуги "Роза Хутор" останутся на прежнем уровне", - сказали в пресс-службе.

Возрастет качество сервиса, в том числе будет модернизирована система информирования гостей. На курорте установят дополнительные видеокамеры - информация о загрузке подъемников, состоянии трасс, погоде и графике работы будет транслироваться по кабельному ТВ в гостиницах курорта и мобильном приложении. К услугам гостей в зимнем сезоне будет около 160 км трасс.

"Планируются бесплатные коуч-сессии, на которых можно будет разобрать с профессиональным инструктором свою технику катания. Более опытные горнолыжники смогут пройти и специальный платный рейс-курс по прохождению спортивных трасс. Существенно обновлен и парк прокатного оборудования, это свыше 5 тыс. комплектов последних моделей рынка горных лыж и сноубордов", - пояснили в пресс-службе.

На курорте также пройдут музыкальные мероприятия - зимнюю фестивальную программу откроет Live Fest-2020. Главным спортивным событием сезона станет запланированный на 1-2 февраля 2020 года этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин - RosaSkiDream.

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположен в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 километра спроектированы лучшими мировыми экспертами. Шесть лет подряд, начиная с 2013 года, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.