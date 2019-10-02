В пяти селах Ставропольского края к 2021 году планируют построить социальное жилье

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Социальное жилье для врачей, учителей и детей-сирот построят в пяти селах Ставрополья к 2021 году, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Определены 5 территорий для строительства такого жилья: села Грачевка, Левокумское, Степное, Новоселицкое и Летняя Ставка. В этих населенных пунктах уже в следующем году будет завершено проектирование жилых зданий, предусматривающее также обустройство территории вокруг них. Все запланированные к строительству дома должны быть сданы в 2021 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что точное количество домов пока неизвестно.

"Это должны быть современные, качественные дома с развитой инфраструктурой. Главная задача - создать хорошие условия для тех, кто работает, для ставропольцев", - приводятся в сообщении слова главы края Владимира Владимирова.