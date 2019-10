СМИ: британский таблоид решил отстаивать в суде право на публикацию письма Меган Маркл

ТАСС, 2 октября. Британский таблоид The Mail on Sunday, на который подала в суд супруга принца Гарри Меган Маркл за публикацию своего письма отцу, будет решительно отстаивать свои права. Об этом заявил в среду официальный представитель издания, сообщает газета The Independent.

Издание, как сказал он, будет "защищать право на публикацию этого письма самым решительным образом". "В частности, мы категорически отрицаем, что письмо герцогини было каким-либо образом отредактировано, что изменило его смысловое содержание", - добавил он.

Согласно заявлению юридической фирмы Schillings, представляющей интересы герцогини Сассекской, она подала иск в Высокий суд Лондона на газету и головную компанию Associated Newspapers, обвинив их в неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и нарушении закона о защите данных 2018 года. По утверждению юристов, публикация письма была частью кампании медиагруппы по написанию "ложных и преднамеренно уничижительных историй" о Маркл и ее супруге.

Принц Гарри обвинил британские таблоиды в распространении лжи и травле своей супруги. "К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая ведет кампанию против людей, не задумываясь о последствиях, безжалостную кампанию, которая усилилась в последний год", - отметил герцог Сассекский. По его словам, эта пропаганда, "особенно когда она заведомо ложная", переносится им и Меган очень болезненно.

Публикация письма Маркл стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая минувшего года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения.

В начале февраля в защиту герцогини выступили ее друзья, давшие интервью американскому еженедельнику People и, среди прочего, сообщившие о том, что Меган написала отцу письмо, в котором попросила его помириться с ней. Через несколько дней Томас Маркл передал The Mail on Sunday текст данного послания.