В НИИ детской онкологии составили график увольнений, чтобы не оставлять больных без помощи

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Врачи НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина составили график увольнений, чтобы дети, начавшие лечение у этих специалистов, могли его продолжить, сообщил заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич журналистам в среду.

"Мы чувствуем полную ответственность перед нашими пациентами <…> Мы создали график увольнения такой, что мы обязаны сделать все по отношению к пациентам, которым мы начали лечение", - сказал он.

Менткевич отметил, что онкологи продолжат курировать пациентов. "Остается очень грамотный профессионал, доктор медицинских наук Игорь Иванович Долгополов, который будет курировать этих больных, до того момента, пока его увольнение с этой должности будет безопасным для наших пациентов", - добавил он.

По словам Менткевича, на данный момент не менее девяти человек уже подали заявления об увольнении. "На сегодняшний момент [уволились] из отделения трансплантации все - шесть человек, из отделения гематологии, по-моему, еще двое, из отделения головы и шеи - еще один", - добавил Менткевич.

Во вторник в СМИ появилась информация, что пятеро онкологов подали заявления об увольнении. Ранее 26 онкологов выступили с видеообращением, что, если не будет выполнено их требование о смене главы НИИ детской онкологии и гематологии в структуре НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, то все поддержавшие обращение онкологи напишут заявления об увольнении.