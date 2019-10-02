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ГИБДД разъяснила правила вынесения штрафов в непогоду

Документ содержит перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штрафы, зафиксированные камерами
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция России направила в регионы указания, содержащие перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штраф за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-центре МВД.

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"Причиной подготовки данного документа послужила необходимость дальнейшего исключения из практики работы центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ряда проблемных аспектов, которые были выявлены в ходе проведенного системного анализа", - пояснили в министерстве.

Как сообщила газета "Коммерсантъ", штрафы не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, так как во время непогоды невозможно получить качественное изображение, а также при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса, при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком, проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

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