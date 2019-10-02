В Северной Осетии появится технопарк с переработкой отходов и полигоном

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Технопарк с переработкой отходов и полигоном для захоронения мусора начнут строить в Северной Осетии в 2020 году. Об этом журналистам сообщила в среду пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В разработке проект создания технопарка, который включит в себя сортировку и переработку отходов, а также организацию нового полигона для захоронения мусора. Старт реализации проекта запланирован на 2020 год", - говорится в сообщении.

Проект будет реализовывать региональный оператор по обращению с ТКО первой зоны (территория республики за исключением Моздокского района) ООО "Эко-Альянс".

По инициативе регоператора на дороге, ведущий к полигону, уже установлен пункт весового контроля, который позволяет проводить учет объема собранного и ввозимого мусора. Также в республике создана горячая линия, позвонив по которой, жители могут сообщить о проблемах, связанных со сбором и вывозом мусора

В республике продолжается и работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Эту работу региональный оператор проводит вместе с межведомственной комиссией, в которую входят представители министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики, министерства природных ресурсов и экологии республики, общественной организации "Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации Всероссийского общества охраны природы" и ОНФ.