Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг

"Я может быть вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора на пленарном заседании форума Российская энергетическая неделя.

По мнению российского лидера, тот факт, что подростки и молодые люди "обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии", это правильно. "Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения", - подчеркнул президент РФ. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать, продолжил глава государства. "Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно дальше следить за этим", - сказал Путин.

Что делать развивающимся странам

"Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которого в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, что это стоит?" - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что нефть является источником номер один в мировом энергобалансе и, по данным мировых экспертов, она сохранит свои преимущества в этом качестве в ближайшие 25 лет, хотя ее доля и будет постепенно снижаться, а доля возобновляемых источников - расти. При этом технологии возобновляемой энергии пока малодоступны для развивающихся стран. однако "люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить". "Пойдите объясните им, что они должны еще прозябать в нищете лет 20-30 и их дети будут в нищете!" - продолжил президент РФ. Он заключил, что данную проблему нужно решать максимально профессионально, хотя эмоции и неизбежны.

"Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность", - сказал глава российского государства. Он при этом заявил о поддержке властями РФ идей, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии. Путин напомнил, в частности, о принятии Москвой Парижского соглашения по климату, о шагах РФ по ограничению выбросов, развитию альтернативных источников энергии и т.д.

О Грете Тунберг

Выступление 16-летней Тунберг в ООН на прошлой неделе вызвало большой общественный резонанс. Она обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. По ее мнению, климатических проблем не решить "за счет пары технических способов".