Экоурок защиты и охраны диких животных прошел в московской школе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экологический урок по защите и охране диких животных, о правилах их содержания провел с учащимися московской школы № 354 им. Д. М. Карбышева руководитель столичного Департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Тема экологического урока - "Животные в городе, или Мама, купи слона!" , была приурочена к Всемирному дню защиты животных. Кульбачевский рассказал детям о видах диких экзотических животных, на которых охотятся браконьеры, о способах перевозки, в которых погибает большинство из них, и как дети могут защитить животных.

"Если вы даже легально приобрели экзотическое животное, но неправильно его содержите, вы попадаете под ответственность, потому что это расценивается как жестокое обращение", - сказал школьникам Кульбачевский.

После принятия федерального закона "О жестоком обращении с животными" с 2020 года департамент природопользования сможет контролировать факт приобретения животного и условия его содержания.

Школа № 354 является базовой площадкой по экологическому воспитанию школьников, не только в Москве, но и в России.

Как отметила директор школы Татьяна Родионова, пионером экологического движения образовательное учреждение стало с 1973 года. "У нас есть свой экологический центр, где дети изучают и делают свои научно-исследовательские проекты. Нам помогают Москомприрода, городской методический центр. Столичные НИИ подключены к нам, потому что ребята делают такие проекты , которые интересуют сегодня ученых. Важно, не только изучить этот мир, а открыть что-то новое", - сказала она.

Акция "Миллион деревьев"

После завершения урока руководитель департамента вместе со школьниками принял участие в городской акции "Миллион деревьев". Ребята высадили несколько кустов древовидной гортензии и украсили свой школьный двор.

"Акция "Миллион деревьев" пробуждает сознание москвичей, улучшает связь с населением. Власть и общественность помогает озеленять дворы и ухаживать за деревьями. Наша основная задача - пробудить подсознание ребят, чтобы они начали думать, размышлять о проблемах экологии, об окружающем мире", - сказал ТАСС Антон Кульбачевский.

Мы будем продолжать акцию. На сегодняшний день мы озеленили порядка 20 тыс. дворов, а это меньше половины в городе, добавил он.

Акция "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года по инициативе мэра Москвы. Всего за этот период в столице высажено более 2,5 млн деревьев и кустарников. Экологический проект распространяется не только на дворы жилых домов, но и на детские сады, поликлиники, больницы, реабилитационные центры, детские дома и другие учреждения социальной сферы города.