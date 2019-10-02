Превышение эпидпорога по ОРВИ отмечается в четырех регионах Центральной России

ТАСС, 2 октября. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в период с 23 по 29 сентября превысил эпидпорог в отдельных возрастных группах в Брянской, Воронежской, Владимирской, Тверской областях. Максимальное значение - 25% - отмечено среди взрослых жителей Воронежа, говорится в сообщениях Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург) и областных управлений Роспотребнадзора.

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

По данным НИИ гриппа, с 23 по 29 сентября среди взрослого населения эпидпорог по ОРВИ был превышен на 25% в Воронеже, во Владимире - на 21,9%, в Твери - на 17,8%. В Брянской области уровень заболеваемости ниже предельных значений на 3,1%, превышение на 6,6% зарегистрировано у детей старше 15 лет, в городе Брянске - на 2,1% у детей трех-шести лет, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Воронежской области, по информации местного управления Роспотребнадзора, число заболевших ОРВИ с 23 по 29 сентября увеличилось на 33%. "За 39-ю неделю обратились за медицинской помощью в области более 7,4 тыс. человек, в том числе свыше 5 тыс. детей в возрасте до 14 лет", - отметили в ведомстве, уточнив, что среди совокупного населения заболеваемость остается ниже пороговых значений на 15,4%.

Уровень заболеваемости ОРВИ в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) примерно соответствует показателям прошлого года. Так, в конце сентября 2018 года в Костромской области за медицинской помощью обратились около 5,1 тыс. человек, такое же количество зарегистрировано и на неделе с 23 по 29 сентября 2019 года. "Случаев гриппа не зарегистрировано", - говорится на сайте областного управления Роспотребнадзора.

В Белгородской, Орловской, Ивановской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях ситуация с ОРВИ к началу октября остается на неэпидемическом уровне. "Регистрируемый показатель заболеваемости оставался ниже эпидпорога на 24,4%", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области.