В Самаре открыли памятник конструктору Дмитрию Козлову в честь 100-летия с его рождения

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Памятник ведущему конструктору первых в мире стратегических ракет средней дальности Р-5М и межконтинентальной дальности Р-7А Дмитрию Козлову открыли в Самаре в честь столетия со дня его рождения рядом с музеем "Самара космическая".

"Это памятник человеку, благодаря которому мы называем себя космической столицей. Человек и в бою, и в труде полностью отдавался защите Родины. Свидетельства тому - его награды и ранения. Благодарю всех, кто принимал участие в создании памятника", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии памятника.

Автором памятника стал самарский скульптор Карен Саркисов. "Я восхищаюсь Дмитрием Ильичом Козловым. Когда мы собирали материал, было удивительно, какое наследие он оставил. Я очень рад, что мне доверили такую работу", - сказал Саркисов.

Памятник установлен на площади Козлова, где также находится монумент, представляющий собой настоящую ракету Р-7, изготовленную в 1984 году в Самаре в РКЦ "Прогресс" как образец для тренировки боевых расчетов на космодроме Плесецк. В 1999 году выработавшую свой ресурс ракету передали предприятию, где ее переделали под макет. Сейчас это единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде. Около музея "Самара космическая" находится проспект Ленина, где в доме № 1 жил конструктор. На проспекте в начале сентября был создан сквер с детской площадкой с космической тематикой.

Дмитрий Козлов (1919 - 2009) с 1974 года был начальником и главным, а затем генеральным конструктором Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ), с 1996 года возглавлял "ЦСКБ-Прогресс". Дважды был удостоен звания Героя Социалистического труда. Козлов был ведущим конструктором первых в мире стратегических ракет средней дальности Р-5М и межконтинентальной дальности Р-7А.