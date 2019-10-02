Выпущенная в дикую природу Северной Осетии самка леопарда адаптировалась к жизни

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Самка переднеазиатского леопарда (барса) по кличке Волна, выпущенная летом 2018 года в Национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии, успешно адаптировалась к жизни в дикой природе, сообщил ТАСС в среду куратор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

"Выпущенная в естественную среду обитания летом прошлого года самка переднеазиатского леопарда по кличке Волна успешно адаптировалась к жизни в традиционных местах обитания барсов и придерживается исторического ареала. Это дает шансы на возрождение группировки в этом районе, если она найдет самца, которым может быть природная особь или выпускаемые в рамках программы восстановления", - сказал Алибеков.

Исследовав территории, хищница несколько раз заходила в Кабардино-Балкарию, но потом возвращалась обратно в Северную Осетию на привычные для себя места обитания. Еще зимой Волна определила для себя любимые участки охоты и отдыха. Ее добычей становятся дикие копытные, иногда шакалы и барсуки. При этом самка леопарда перемещается весьма осторожно и держится в лесных и горных массивах вдали от населенных пунктов. Перемещения самки фиксируются матрицей фотоловушек, установленных на территории Северной Осетии, пояснил Алибеков.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах этот хищник был полностью уничтожен человеком. В 2005 году специалистами WWF России и Института проблем экологии и эволюции РАН была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, а с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

В ходе мониторинга ученые консолидируют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпущенные в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления леопарда, - это только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 леопардов.