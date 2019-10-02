Ульяновские власти опровергли информацию о дефиците в регионе препарата для лечения рака

УЛЬЯНОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Препарат бевацизумаб, который применяется для лечения онкобольных, с мая текущего года поставляется в Ульяновскую область без сбоев, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ТАСС сообщили, что она занимается проблемой, связанной со срывом поставок в ряд российских регионов жизненно необходимого для онкобольных препарата бевацизумаб. Омбудсмену поступило обращение одного из региональных уполномоченных по правам человека по этой ситуации.

"Период полного отсутствия лекарственного препарата по вине производителя в областном онкологическом диспансере - с 23 февраля 2019 года по 10 апреля 2019 года. С 7 мая 2019 года поставка препарата обеспечена <...> в полном объеме в соответствии с договором", - отметили в пресс-службе Минздрава региона.

Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время все нуждающиеся пациенты обеспечены препаратом в полном объеме. "В настоящее время подписан новый договор на 2000 флаконов на сумму 48 млн 180 тыс. рублей для обеспечения пациентов в IV квартале 2019 года и I-II кварталах 2020 года", - добавила она.

Москалькова направила обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой урегулировать ситуацию. По информации пресс-службы омбудсмена, факт нарушения сроков поставки лекарственного препарата бевацизумаб подтвердился в Дагестане, Чувашии, Республике Коми, Краснодарском крае, Московской, Рязанской, Ульяновской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге. Причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков.