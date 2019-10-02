Двоих жителей Удмуртии оштрафовали за оскорбление инспекторов ДПС в соцсетях

ИЖЕВСК, 2 октября. /ТАСС/. Суд Балезинского района Удмуртии оштрафовал двоих местных жителей за оскорбление сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) в социальных сетях, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Своими действиями подозреваемые публично унизили честь и достоинство представителей власти, их авторитет как сотрудников полиции в глазах окружающих. Решением суда каждому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Одним из подсудимых оказался 18-летний юноша, которого инспектор ДПС остановил для осмотра автомобиля и проверки документов. Торопившийся по делам водитель разозлился на полицейского и позднее написал "ВКонтакте" нецензурное сообщение в его адрес. Во втором случае инспектор сделал замечание 30-летнему гражданину, который в селе шел по проезжей части, а не по пешеходной дорожке. В ответ мужчина сфотографировал сотрудника ГИБДД, а затем опубликовал снимок в одной из групп в соцсетях, сопроводив его оскорбительным комментарием. Подозреваемые признали свою вину в полном объеме.