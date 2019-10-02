Административные дела возбуждены по 42 случаям загрязнения воздуха в Рязани

РЯЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Проверки состояния воздуха в Рязани в 2019 году выявили 42 случая превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) сероводорода, по которым были возбуждены административные производства. Об этом в среду в ходе прямой линии с жителями региона сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Передвижной лабораторией только за этот год проведено 119 выездных проверок, забора воздуха, забора воды, которые необходимы для того, чтобы оценить подобную ситуацию. И реально потом по 42 случаям превышения ПДК по сероводороду были заведены советующие административные дела", - отметил губернатор.

По словам Любимова, в первую очередь источником загрязнения воздуха являются федеральные предприятия, в ряде случаев объемы допустимых выбросов были превышены в 70 раз.

Ранее в Рязани неоднократно ставился вопрос о реконструкции очистных сооружений, которая бы избавила жителей города от неприятного запаха, на что люди жалуются несколько раз в месяц. Еще в 2013 году правительство региона и руководство "Роснефти", которой принадлежит Рязанская нефтеперерабатывающая компания, подписали соглашение, предусматривающее проведение реконструкции очистных сооружений предприятия. Стоимость работ оценивается в 25,5 млрд рублей.

Очистные сооружения нефтеперерабатывающего производства эксплуатируются с 1960 года и не обеспечивают защиту окружающей среды в полном объеме. Сероводород выделяется из сточных вод в атмосферу, что приводит к систематическому загрязнению воздуха в ряде микрорайонов Рязани и ее окрестностях. АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК) входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. В 2018 году компания переработала 15,5 млн тонн нефти, проектная мощность завода составляет 18 млн тонн.