Заседание Госсовета, посвященное здравоохранению, пройдет в конце октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин анонсировал проведение в конце октября заседания Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения.

"Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета", - сказал Путин на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

Президент напомнил, что поручал правительству к 1 октября подготовить предложения о модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, эта тема - чувствительна для граждан. "Речь идет о ФАПах [фельдшерско-акушерских пунктах], поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, то есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни", - уточнил президент.

Путин подчеркнул, что важно не только отношение людей к системе здравоохранения, но и то, что от эффективности и качества работы медиков зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и здоровье нации в широком смысле слова.

Государственный совет - совещательный орган под председательством президента России, призванный помочь взаимодействию разных органов власти. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители фракций в Госдуме и руководители всех регионов РФ. Заседания Госсовета проходят, как правило, дважды в год. Предыдущее такое мероприятие, состоявшееся 26 июня, было посвящено развитию сети автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо этого, Путин регулярно проводит заседания президиума Госсовета по различным вопросам.