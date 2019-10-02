Парламент Петербурга принял постановление об установке мемориальной доски Жоресу Алферову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга приняло в среду постановление об установке в городе мемориальной доски выдающемуся физику, лауреату Нобелевской премии, почетному гражданину города Жоресу Алферову.

"В целях увековечения памяти выдающего физика, академика и вице-президента Российской академии наук, лауреата Нобелевской премии, почетного гражданина Санкт-Петербурга Жореса Ивановича Алферова по адресу: Мичуринская ул., д. 1, литера А, должна быть установлена мемориальная доска", - говорится в сообщении на сайте петербургского парламента.

В соответствии с городским законом "О мемориальных досках в Санкт-Петербурге" установка памятной доски выдающей личности возможна только по истечении 30 лет со дня смерти, в отношении почетных граждан Санкт-Петербурга срок составляет не менее пяти лет. В сентябре Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга поддержал в виде исключения инициативу Центра культурных программ об установке мемориальной доски Алферову на фасаде дома, где располагалась его квартира, следует из сопроводительных материалов к документу.

В июле установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату, правительству Санкт-Петербурга рекомендовал президент РФ Владимир Путин. В сентябре, также по рекомендации президента, имя Алферова присвоили основанному им в Петербурге Академическому университету. Также городская топонимическая комиссия приняла решение, что имя нобелевского лауреата будет носить сад, расположенный неподалеку от университета.