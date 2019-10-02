Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медицинских работников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет и потребует дополнительных бюджетных средств. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

"Мы понимаем, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку. Предварительную оценку дополнительных финансовых затрат можно будет осуществить до сентября следующего года - 2020-го, детализированную оценку - только в конце 2021 года, после того как эта работа будет завершена", - сказала она.

Министр отметила, что субъекты должны проанализировать уровни заработной платы медицинских работников организации первичной медико-санитарной помощи. Эту работу регионы должны завершить до 30 ноября 2019 года. Региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения субъекты по поручению президента Владимира Путина должны подготовить и представить не позднее 1 июля 2020 года.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством труда разработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников, к апрелю 2020 года.

"Минтрудом совместно с Минздравом будет разработан законопроект по внесению изменений в Трудовой кодекс, предоставляющих полномочия правительству по установлению требований по отраслевым системам оплаты труда. В соответствии с этим в рамках совершенствования отраслевой оплаты труда медицинских работников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже уровня, описанного в указах президента; перечень выплат стимулирующего характера и их долю в структуре заработной платы, а также перечень компенсационных выплат и условия их предоставления", - сказала она.

Министр добавила, что завершение этой работы не позже апреля 2020 года позволит регионам создать дорожные карты достижения целевых показателей. Она отметила, что 10 регионов уже их достигли, 34 - приближаются, а в 4 регионах доля оклада не превышает 20-25%.