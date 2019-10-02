Регионы до конца года утвердят паспорта медучреждений, требующих ремонта

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Анализ технического состояния и износ зданий медицинских организаций, который должен завершиться в России до 30 ноября, позволит регионам утвердить паспорта объектов, нуждающихся в ремонте и оснащении. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"До 30 ноября всеми субъектами, а также для закрытых территорий Федерального медико-биологического агентства, будет проведен анализ технического состояния и износа зданий медорганизаций, расположенного оборудования и транспортных средств. Отдельно будет оценена доступность среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Это позволит регионам до конца года утвердить паспорта всех медицинских объектов, либо организаций, либо обособленных структурных подразделений, требующих обновления", - сказала она.

По словам Скворцовой, благодаря анализу регионам будет легче определить перечень объектов здравоохранения, нуждающихся в капитальном ремонте, дооснащении, переоснащении, реконструкции или полном сносе и строительстве нового здания. Минстрой РФ, по словам министра, совместно с другими ведомствами до конца текущего года актуализирует нормативы и правила эксплуатации зданий, включая нормативные сроки и объемы проведения капитального ремонта.

"По данным Минстроя, нормативы предельной стоимости капитального ремонта будут обновлены в течение 2020 года. При оснащении медорганизации в соответствии с утвержденными стандартами преимущество получат отечественные медизделия, прежде всего с цифровым преобразованием сигнала для включения в единый цифровой контур здравоохранения", - добавила она.