Эксперт: система оценки качества школ РФ покажет ситуацию с образованием в регионах

ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Система оценки качества школ по модели международного исследования PISA, вводимая в России, позволит адекватно оценивать динамику развития школ в регионах. Такое мнение ТАСС в среду выразила директор редакционного центра дошкольного и начального образования корпорации "Российский учебник" Марина Рожкова.

"Для достижения амбициозной задачи, заявленной в рамках национального проекта "Современная школа", необходимо системно подойти к оценке достижений 15-летних школьников. Для этого и была разработана методология и критерии оценки общего образования на основе практик международного исследования PISA. В рамках данного направления впервые планируется масштабный мониторинг, который на основе большого объема данных, полученных по итогам работы в различных субъектах, позволит сделать срез - как мы движемся в направлении формирования функциональной грамотности и каковы ресурсы для улучшения ситуации в целом", - сказала собеседница агентства после пленарного заседания в преддверии Байкальского международного салона в Иркутске.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что ведомство и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) намерены до конца 2019 года оценить качество образования школьников в 14 российских регионах по исследованию PISA. До 2024 года такая оценка пройдет во всех субъектах России.

Рожкова добавила, что для учителей важно использовать результаты различных мониторинговых работ, в том числе международных исследований. "Для того чтобы, зная контрольно-измерительные материалы, понимая, как устроена процедура, быть ориентированным на тенденции, которые существуют в разрезе системы оценки повышения качества. И, соответственно, получая такую качественную обратную связь, повышать свой уровень в этом направлении", - отметила она.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру, проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.