Федор Бондарчук завоевал премию ТЭФИ как лучший интервьюер

ТЭФИ в среду вручают в два этапа - ранее стали известны имена победителей в категории "Дневной эфир".

Бондарчук ведет передачу "Кино в деталях" на СТС, которой в этом году исполнилось 15 лет.

"Часто бывает, что выходишь получать награды и говоришь: для меня это неожиданность. Я ждал. Я рад. Я просто счастлив, спасибо вам за этот приз. Я ждал 15 лет, в октябре этого года программе исполнилось 15 лет, - сказал он, добавив, что премию заслужила вся команда проекта. - Единственное, о чем я жалею - я не успел поговорить с Марком Захаровым, Гией Канчели, Георгием Данелией, давайте им поаплодируем".

Телеведущий Дмитрий Губерниев назван лучшим ведущим информационной программы. ТЭФИ в категории "Информационная программа" завоевала передача "Пятница! News", выходящая на телеканале "Пятница".

Лучшим репортером/оператором репортажа назван Дмитрий Занин ("Чемпионат Мира Live"). Он вышел на сцену за наградой с маленьким сыном, отметив, что все свое свободное время между командировками тратит на общение с семьей. "Я вчера прилетел из командировки, а завтра улетаю снова - не часто бываю дома, поэтому сын сегодня со мной. <...> Спасибо руководству канала, что доверяют мне и верят, это чувствуется. Важно сказать, когда я работал в Красноярске, меня часто спрашивали, что ты собираешься делать дальше, до 30 лет будешь с микрофоном бегать? А я думал - да, это же классная профессия. И вот я здесь. Спасибо большое всем!"

Лучшим общественно-политическим шоу признано "60 минут" на "России-1", а лучшим ведущим такого шоу назван Дмитрий Куликов - ведущий передачи "Право знать" на канале "ТВ Центр".

О премии

В этом году подано рекордное количество заявок - 630. Призы будут вручены в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).