Верховный суд до конца года примет постановление по налоговым преступлениям

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России до конца года примет постановление с разъяснениями по делам о налоговых преступлениях. Об этом в среду сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на церемонии открытия новых кассационного и апелляционного судов в Москве.

"До конца 2019 года будет принято постановление о судебной практике по делам о налоговых преступлениях", - сообщил он, говоря о планах работы пленума в этом году.

Вынесенный на обсуждение 6 июня проект постановления "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления", которое должно заменить принятое 13 лет назад, вызвало резонанс среди юристов, поскольку в нем предлагалось предусмотреть, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации") и по ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента") должен отсчитываться не с момента фактической неуплаты налогов, а со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки в полном объеме.

По оценкам экспертов, это могло сделать налоговые преступления фактически бессрочными. Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Верховный суд отложить на несколько месяцев принятие постановления и обсудить его с участием экспертов и бизнеса, поскольку расширительная трактовка "уклонения от уплаты налогов" как намеренной неуплаты может резко повысить уровень уголовного преследования предпринимателей и их смогут привлекать к уголовной ответственности даже за то, что ранее не рассматривалось как нарушение закона. Пока неизвестно, чем завершились консультации экспертов. По данным ТАСС, скорее всего, будет принято разъяснение об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям, близкая к действующей до сих пор редакции.

Кроме того, как сообщил Лебедев, до конца года пленум ВС планирует принять и постановление о судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми.