Эксперт: в условиях цифровизации образования важна эмоциональная поддержка ребенка

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Цифровизация образования требует от современного учителя развивать навыки коммуникации для обеспечения, в том числе, эмоциональной поддержки учеников. Такое мнение высказала в среду ТАСС директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова в ходе глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch в Москве.

"Сегодня для учителей важно развивать навыки коммуникации и индивидуального сопровождения, а также эмоциональной поддержки ребенка. В силу интеграции "цифры" в нашу жизнь ценность личного и прямого общения будет возрастать. В этом контексте необходимо сохранять и развивать качество общения, учиться лучше понимать свои и чужие эмоции", - сказала она.

Латыпова подчеркнула значимую роль эмоций в обучении. "Для школьников важно не просто получить определенный набор знаний, а уметь адаптироваться к условиям завтрашнего дня, обновлять свои умения, учиться выражать себя, взаимодействовать с другими и воспринимать информацию извне", - пояснила она.

В то же время, по мнению эксперта, грамотное использование цифровых технологий в качестве дополнительного инструмента в обучении, в частности, больших данных, сегодня обладает значимым потенциалом и может дать ряд преимуществ. "С помощью анализа больших данных можно точно определить западающие зоны в изучении учебного материала, прогнозировать результаты ученика, а также выстраивать индивидуальную траекторию обучения с учетом особенностей и потребностей учеников", - пояснила она.

По словам Латыповой, подобные функции школы смогут использовать с помощью сервиса "Виртуальный класс", который будет запущен на образовательной платформе Lecta в середине октября. "Он будет показывать скорость и качество освоения учебного материала каждым учеником, способствуя повышению образовательных результатов каждого ученика в отдельности", - отметила она.

EdCrunch - ежегодная образовательная конференция, которая проводится Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС" и Университетом НТИ "20.35" при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Цель форума - содействие внедрению цифровых технологий в сферу образования. В этом году конференция EdCrunch по технологиям в образовании прошла в Москве 1 и 2 октября. Участие в мероприятие приняли более 6 тыс. человек, перед представителями органов власти, компаний и образовательных учреждений выступили почти 300 экспертов из 13 стран.