Швыдкой получил ТЭФИ и отдал свою статуэтку дочери Ираклия Андроникова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телеведущий, председатель совета Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой получил премию ТЭФИ как лучший телеведущий информационно-аналитической программы. Он отдал свою награду дочери журналиста, народного артиста СССР Ираклия Андроникова, "сделавшего разговор великим телевизионным жанром".

Комитет индустриальных телевизионных премий выступает организатором ТЭФИ, церемония вручения которой проходит в среду. До объявления лучшего ведущего передача "Агора" канала "Культура", которую ведет Швыдкой, получила премию как лучшая информационно-аналитическая программа.

"Я очень просил не вручать мне эту премию, когда узнал, что наша программа есть в номинации, но вынужден смириться с этой участью. Хотя мои коллеги не менее достойны", - подчеркнул Швыдкой.

Следом был назвал лауреат в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". В этой категории эксперты также выбрали Швыдкого. "Вы знаете, теперь было бы сложно, если бы после всего этого журналисты не обвинили нас сговоре <...> Я к этому не имею, честно говоря, никакого отношения. Я хотел бы поблагодарить прежде всего канал "Культура", еще раз повторю - работать в прямом эфире это большое удовольствие", - сказал он.

Швыдкой попросил подняться на сцену Екатерину Андроникову - дочь народного артиста СССР Ираклия Андроникова. "На телевидении работает очень много людей, которые работали на телевидении, когда еще не было ТЭФИ. Одним из них был Ираклий Луарсабович Андроников - человек, который сделал разговор великим телевизионным жанром. Катюш, я хочу, чтобы [фигурка стояла] у вас дома <...> Просто потому что папа эту премию никогда бы не получил, так как она появилась значительно позже, чем он был", - сказал Швыдкой и передал награду.

Об Андроникове

Народный артист СССР Ираклий Андроников - писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий был отмечен всеми почетными наградами своего времени.

В свое время он учился на филологическом факультете Ленинградского университета, и еще в годы учебы начал исследования творчества Лермонтова. В годы Великой Отечественной войны Андроников был литературным сотрудником газеты "Вперед на врага" на Калининском фронте, а после победы продолжал публиковать книги о Лермонтове - его главном героем литературных исследований. Впервые на Центральном телевидении Ираклий Андроников выступил 7 июня 1954 года. Там же было снято несколько фильмов, в том числе его знаменитые устные рассказы "Загадка Н. Ф. И.", "Слово Андроникова".

О премии

Призы в среду вручаются в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).