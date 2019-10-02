Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма. Церемония награждения проходит в Московском театре мюзикла, передает корреспондет ТАСС.

ТЭФИ в среду вручают в два этапа: ранее стали известны имена победителей в категории "Дневной эфир".

"Нас прокатывали огромное количество лет, а в этот раз вот так, ну, извините [канал "Пятница" взял премии во многих номинациях]", - сказал генеральный директор канала "Пятница" Николай Картозия, получая премию за Ивлееву, которая не смогла прийти на награждение.

Программа Agent Show с Анастасией Ивлеевой также победила в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" ("Пятница"). А программа "Вечерний Ургант" ("Первый канал") взяла приз как лучшее "Юмористическое шоу". "Я хотела сказать большое спасибо Ивану Андреевичу [Урганту]. Он взял меня к себе на работу, когда мне было 22 года и я еще была студенткой 4 курса, также он взял много молодых талантов, которые работают по сегодняшний день. И спасибо большое, дорогой зритель", - отметила телеведущая Алла Михеева.

В номинации "Развлекательная программа" победителем стал проект "На ножах" с Константином Ивлевым ("Пятница"). В момент получения премии, креативный директор телеканала Екатерина Ковалева, обратилась к генеральному директору "Пятницы". "Николай Борисович [Картозия], большое спасибо за то, что разрешаетесь нам шалить", - поблагодарила она.

В этом году подано рекордное количество заявок - 630. Призы будут вручены в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).