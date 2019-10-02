Событием сезона на ТЭФИ назвали освещение ЧМ-2018 на "Матч-ТВ"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Победителем в номинации "Событие телевизионного сезона" стало "Освещение чемпионата мира по футболу в России в специальной студии Мяч" на канале "Матч-ТВ". Об этом было объявлено во время церемонии вручения наград, которая проходит в Московском театре мюзикла в среду вечером.

ТЭФИ в среду вручают в два этапа - ранее стали известны имена победителей в категории "Дневной эфир", сейчас проходит церемония вручения наград в категории "Вечерний Прайм".

"Как вы поняли, из звезд первой величины сегодня в зале только мы с Кержаковым, - пошутил телеведущий Дмитрий Губерниев, получая награду. - Поэтому я хочу сказать, что все абсолютно справедливо, и хочу отметить, что по-настоящему на этой сцене люди, которые сделали максимум, чтобы чемпионат мира смотрели здорово, студия стала большой достопримечательностью российской столицы".

Вместе с ним на сцену вышел и заслуженный мастер спорта России, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков. "Я хотел бы сказать огромное спасибо Наталье Билан, Тине Канделаки, что с первого дня существования канала они поверили в меня. И вот уже спустя четыре года я здесь, на сцене национальной телевизионной премии ТЭФИ. И хочется добавить - чемпионат мира 2018 года в России показал, что футбол в России скорее жив, чем мертв, поэтому любите футбол и болейте за нашу сборную", - сказал Кержаков.

Лучшими телевизионными продюсерами сезона стали Валерий Федорович и Евгений Никишов. Они отмечены за сериал "Обычная женщина" (ТВ-3).

О премии

Призы в среду вручаются в 34 номинациях: 14 - в категории "Дневной эфир" и 20 - в "Вечернем прайме". Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).