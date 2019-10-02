Российское авторское общество повысило ставки отчислений с авторских вознаграждений

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с вознаграждений авторов. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил председатель правления РАО Максим Дмитриев, пояснив, что ставки повышаются временно, сроком на три года.

"Авторский совет Российского авторского общества вынужден принять решение об увеличении ставки отчислений с авторского вознаграждения как физлиц и индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц в связи с необходимостью выплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России", - сказал он, отметив, что это временные меры, рассчитанные на период погашения долгов перед ПФР.

По словам Дмитриева, с сентября 2019 года размер отчислений для правообладателей, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исполнение произведений в эфире телеканалов, радиостанций и в интернете увеличен на 7%, до 27%. Ставка за публичное исполнение произведения (в кафе, транспорте, развлекательных заведениях и т. д.) возросла на 4% и составила 34%. С физических лиц, вне зависимости от того, где будут исполняться произведения, теперь удерживается 35%.

Спор с ПФР

Дмитриев пояснил, что с 2016 года РАО судилось с ПФР России, поскольку считает, что не может являться плательщиком страховых взносов, так как не является работодателем авторов и не извлекает доход от использования объектов авторского права, переданных ему в управление. По данным РАО, за 2013-2015 годы ПФР начислил 225 млн рублей страховых взносов, и они были оплачены. За 2016 год начислили 175 млн рублей, эта сумма еще не уплачена, а размер взносов за три последующих года будут подсчитаны позднее.

По словам члена Авторского совета РАО композитора Ильи Духовного, мера является вынужденной. "Не заплатить - нельзя. Эта мера временная, сейчас они покроют долги, и дальше будут восстановлены те платежи. Я с пониманием отношусь, конечно", - сказал он ТАСС. А вице-президент совета Анатолий Кролл отметил, что от данной меры пострадают авторы, которые и без того нуждаются в поддержке.

О РАО

Общероссийская общественная организация "Российское Авторское Общество" (РАО) - крупнейшая негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО является преемником всех ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной собственности и объединяет почти 27 тыс. членов. У организации заключено 194 соглашения о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 122 иностранными авторскими обществами в 70 странах.