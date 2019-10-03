Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже отметки опасного явления

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Вода в Амуре продолжает падать, уровень у города Комсомольска-на-Амуре снизился на 24 см за сутки, до 634 см, при отметке опасного явления 650 см. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.

"По информации Дальневосточного УГМС, по состоянию на 3 октября 2019 года на реке Амур уровень воды у города Комсомольска-на-Амуре составил 634 см (-24 см), у города Хабаровска - 404 см (-12 см). В течение двух суток ожидается дальнейший спад. У города Николаевска-на-Амуре существенных изменений в уровне воды нет", - говорится в распространенном релизе.

В Комсомольском городском округе, наиболее серьезно пострадавшем от паводка в этом году, вода сохраняется в 61 жилом доме, также подтоплено 144 приусадебных участка. В Хабаровске остаются подтопленными 29 земельных участков.

На остальной территории Хабаровского края, с учетом спада уровней рек, от воды за сутки освободились два населенных пункта. Вода ушла из 23 жилых домов в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре и поселка Нижние Халбы Комсомольского района.

В зоне паводка остаются восемь районов с частичным подтоплением территорий 60 населенных пунктов. В 35 из них отмечается подтопление 63 частных жилых домов и 330 приусадебных участков. Сохраняются переливы воды на 72 участках дорог. Продолжают действовать два пункта временного размещения, все они в Комсомольске-на-Амуре. В них проживают 36 человек, десять из них дети. Для людей организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

В связи со стабилизацией паводковой обстановки проводится перегруппировка сил, задействованных для откачки воды. Пожарные и спасатели оказывают помощь населению.

Сложная ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля. Были подтоплены десятки населенных пунктов, более 1 тыс. домов. Ущерб от паводка составил около 2 млрд рублей.