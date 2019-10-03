В забайкальском селе закрыли единственную скважину из-за концентрации в воде мышьяка

ЧИТА, 3 октября. /ТАСС/. Жители села Верхний Умыкэй в Забайкальском крае остались без единственной скважины после того, как Роспотребнадзор обнаружил в ее воде мышьяк и превышение содержания железа. Об этом в четверг ТАСС сообщил Роман Сенотрусов - глава Нерчинского района, на территории которого находится село.

Пресс-служба Нерчинского районного суда в четверг сообщила, что управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю подало иск к администрации района из-за некачественной питьевой воды в скважине Верхнего Умыкэя. Внеплановая проверка ведомства выявила, что в ней, в том числе, превышены допустимые концентрации мышьяка и железа. Во время дождя скважину затапливает паводковыми водами, рядом с ней пасется скот.

"Это единственная скважина в селе, где живут 240 человек. Кроме того, в селе находится муниципальное предприятие (МУП) "Нерчинский конезавод", значительное поголовье сельскохозяйственных животных - 2,8 тыс. коров, 3,7 тыс. овец и 385 лошадей. Это градообразующее предприятие, потому что на нем работают 90 человек - почти все из этой деревни. Сейчас скважина не работает", - сказал Сенотрусов.

Глава района рассказал, что теперь работников конезавода и их семьи питьевой водой обеспечивает само предприятие, а для остальных жителей ее привозят из города Нерчинск и соседнего села Березово. Скот пьет воду из ручья, вода в котором на днях может замерзнуть.

"Предприятие "Забайкалгеомониторинг" провело исследование, мы собираем коммерческие предложения от бурильщиков и направим все расчеты в министерство финансов Забайкальского края. После этого правительство края рассмотрит вопрос о выделении нам средств для строительства новой скважины с фильтром. В этом году у нас уже была похожая ситуация в поселке Приисковый, где новая скважина обошлась примерно в 16 млн рублей", - добавил Сенотрусов.