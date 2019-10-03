СМИ: в США бездомной эмигрантке из СССР предложили контракт на запись диска

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Уроженка бывшего СССР, эмигрировавшая в США и ставшая бездомной и безработной, получила предложение на запись профессионального диска благодаря мастерскому пению в городском метро Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Предложение 52-летней Эмили Замурке сделал известный американский музыкальный продюсер Джоэль Даймонд, впечатленный выложенной в интернет полицией города видеозаписью, на которой бездомная женщина с сумками и тележками стоит на платформе метрополитена и уверенным сопрано исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини. Об этом в среду сообщил портал TMZ.

Видеозапись за минувшие выходные стала вирусной и быстро набирает сотни тысяч просмотров, а сама бездомная певица мгновенно оказалась в центре новостей американских СМИ и знаменитостью не только в Лос-Анджелесе, но и в стране. Джоэль Даймонд, который был дважды номинирован на престижную премию Grammy и выпустил десятки пластинок, попавших в топы музыкальных чартов, сообщил, что намерен записать с Эмили большой альбом на пересечении классической и электронно-танцевальной музыки. По его словам, первая пластинка Эмили будет называться "Рай" (Paradise).

Жители разных городов и штатов перечисляют деньги в благотворительные фонды для помощи талантливой бездомной, за три дня они собрали для нее почти $90 тыс.. В субботу Эмили должна выступить на одном из концертов итальянской музыки в Лос-Анджелесе.

Уроженка СССР, которая представляется как Эмили Замурка, не имеет специального вокального образования и опыта профессиональной певицы. В СССР она училась игре на скрипке и фортепиано. После эмиграции в Соединенные Штаты в возрасте 24 лет женщина зарабатывала частными уроками музыки, но только до тех пор, пока у нее не начались серьезные проблемы со здоровьем. Эмили пыталась подрабатывать, чтобы свести концы с концами, однако расходы на лечение оказались неподъемными. "Когда я не смогла оплачивать счета и аренду жилья, стала бездомной", - признается она.

После того как Эмили потеряла жилье и работу, она зарабатывала игрой на скрипке возле крупных торговых центров. Но три года назад скрипку - единственный источник доходов эмигрантки - украли, и Эмили стала жить на улице, спать на картонке и питаться на подаяния. В метро Эмили пела для собственного удовольствия, поскольку, как поясняет она, там отличная акустика. В понедельник через журналистов Эмили Замурка обратилась с просьбой помочь ей "уйти с улицы, найти жилье и достать инструмент". Уже на следующий день она ночевала не на улице, а в гостинице на деньги, собранные рядовыми почитателями ее таланта.