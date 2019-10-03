Президент Международного комитета Красного Креста посетит Россию

ООН, 3 октября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер планирует посетить в начале октября Россию, где примет участие в Семинаре по международным правилам, регулирующим военные операции (SWIRMO), который в этом году впервые пройдет в РФ. Об этом Маурер сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в ходе своего визита на Генеральную Ассамблею ООН.

"В семинаре принимают участие офицеры высокого ранга, чтобы обсудить практические шаги по реализации норм международного гуманитарного права", - рассказал глава организации. По его словам, на этом мероприятии "у высокопоставленных военных есть возможность обменяться мнениями и опытом, а также пройти обучение у тех, кто занимается международным гуманитарным правом одновременно на академическом и практическом уровнях".

В этом году семинар пройдет в парке "Патриот", он продлится неделю - с 7 по 11 октября, продолжил Маурер, уточнив, что его выступление перед участниками планируется 10 октября. "Мы ожидаем около 120 представителей из 70 стран", - отметил он.

Поездку в Россию глава МККК рассматривает также как возможность "обсудить с представителями российских ведомств вопросы двустороннего сотрудничества".

"Это в целом вопросы взаимодействия между МККК и Россией, это проблемы международного гуманитарного права, тематика предстоящей в декабре международного конференции МККК и это ситуация в значимых для России регионах, где МККК реализует свои программы, - Сирии и Украине", - уточнил он.

Маурер также выразил уверенность, что в ходе его встреч в России будет затронута ситуация в Венесуэле. "Надеюсь, что я увижу или [главу МИД РФ] Сергея Лаврова, или кого-то из его заместителей, в зависимости от его возможностей или плана визитов. Я также надеюсь пообщаться с представителями Министерства обороны РФ", - добавил он.

Ситуация в Сирии

Международный комитет Красного Креста ценит сотрудничество с Россией для получения гуманитарного доступа в Сирии, заявил Маурер.

"Россия - одна из тех стран, которые понимают, насколько важно МККК иметь доступ к территории Идлиба", - сказал он.

"Но мы отдаем себе отчет в том, что РФ - не единственная страна, которая может обеспечить это. Поэтому нужны многосторонние усилия для расширения доступа МККК к территории Идлиба", - добавил глава организации.

"У нас хорошее взаимодействие с Россией "на земле", представители МККК и РФ тесно взаимодействуют, мы ценим усилия, которые прилагает Россия для оказания помощи МККК", - заключил Маурер.

При этом он добавил, что ситуация в Сирии не позволяет вернуться в страну большому количеству беженцев.

"В целом мы не считаем, что сейчас настало время для того, чтобы большое количество людей возвращалось [в Сирию]", - сказал глава организации.

В частности, он указал на "разрушенную инфраструктуру" в Сирии. "Это не означает, что возвращение [беженцев] в определенные части Сирии невозможно, безусловно, мы всегда будем настаивать на том, чтобы эти возвращения были добровольными, а не по принуждению", - отметил он.

В этом контексте Маурер указал на то, что в последние несколько месяцев в некоторых соседних странах "напряженность из-за наличия большого количества сирийских беженцев вызвала политические трения".

Как сообщил в августе руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин, в Сирию из-за рубежа вернулись почти 600 тыс. человек, а в места довоенного проживания возвратились более 1,3 млн внутренних переселенцев.