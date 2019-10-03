Трутнев предложил Владивостоку перенять опыт Москвы в борьбе с некрасивыми киосками

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев в четверг предложил властям Приморского края перенять опыт Москвы в борьбе с неподобающей наружной рекламой и розничной торговлей во Владивостоке.

"Город [Владивосток] с точки зрения всех киосков, лоточков, табличек, названий, находится в 1990-х [годах], причем в начале 1990-х. Возьмите всю документацию нормативную, которая разрабатывалась в Москве, прямо перепишите, примите решение, установите сроки, в течение которых это будет сделано, предложите людям все привести в человеческое состояние, помогите им, если надо. А если они не согласны, просто возьмите и снесите. Город надо вычистить. Если это столица, она и должна быть столицей - и по дорогам, и по всему, что вокруг. Сейчас это не так", - обратился Трутнев к губернатору Приморья Олегу Кожемяко после совещания во Владивостоке.

Ранее в четверг, при объезде Владивостока вице-премьер раскритиковал власти города за неверное использование выделенных государством средств. Он отметил, что городу надо расширять дороги, а не реставрировать, как происходит сегодня.