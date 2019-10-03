Строительство 10 соцобъектов в Приморье идет с нарушением сроков

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Строительство 10 объектов плана развития центров экономического роста в Приморском крае идет со значительным отставанием от сроков. Об этом сообщил на совещании с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым глава края Олег Кожемяко.

"Со значительным нарушением сроков реализуются 10 проектов", - сказал Кожемяко.

Он сообщил, что речь идет о строительстве детской поликлиники в городе Большой Камень стоимостью 800 млн рублей, кассовое исполнение проекта составляет - 49 млн рублей, отставание - три недели. Техническая готовность проекта 20% против 36% запланированных на это время. За этим проектом усилят контроль. С отставанием строится детский сад на 240 мест в жилом комплексе "Снеговая падь" во Владивостоке, детский сад, школа в Большом Камне, сельский клуб в селе Первомайское, крытый тренировочный каток в Уссурийске.

"Есть еще два объекта, сроки по которым реально нужно переносить, объективно они выполнены не будут. Не подготовлена проектно-сметная документация у спортивно-оздоровительного комплекса. Там отставание по документации 95 дней", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что сроки реализации также необходимо переносить по реконструкции дороги Артем - Находка.

Трутнев сообщил, что Приморью на реализацию плана экономического роста выделено 12,9 млрд рублей - это больше, чем остальным регионам Дальнего Востока. "На эти средства должны закупить оборудование для 36 больниц, построить больницу в Большом Камне и в Артеме, два детских сада во Владивостоке, четыре спорткомплекса, школу, четыре жилых дома в Большом Камне на 750 квартир, отремонтировать дороги во Владивостоке, автодорогу Артем - Находка. Часть работ уже проведена", - сказал Трутнев.

О центрах экономического роста

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года.