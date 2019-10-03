Котельным ЕАО передали 3 тыс. тонн угля для ликвидации нехватки топлива

ТАСС, 3 октября. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в "Русгидро") выделила 3 тыс. тонн угля для котельных Еврейской АО, где введен режим ЧС из-за неготовности региона к зиме. Об этом сообщила пресс-служба филиала Хабаровской теплосетевой компании, входящей в ДГК.

Власти Еврейской АО ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах из-за проблем с началом отопительного сезона в 16 населенных пунктах с населением около 16 тыс. человек. Сообщалось об отсутствии нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовности ряда котельных к отопительному сезону. Сложная ситуация, в частности, отмечается в Биробиджанском и Облученском районах.

"Дальневосточная генерирующая компания (входит в группу "Русгидро") по просьбе властей Еврейской автономной области выделила 3 тыс. тонн угля для пополнения запасов топлива для обеспечения надежного теплоснабжения региона на 16 муниципальных котельных Еврейской автономной области в связи с отсутствием нормативного запаса жидкого и твердого топлива, а также неготовности нескольких котельных к отопительному сезону. Сейчас властями прорабатывается вопрос доставки угля с Биробиджанской ТЭЦ на проблемные котельные. Персонал станции и техника готовы к отгрузке топлива в любое время", - говорится в распространенном релизе.

Отмечается, что ДГК поставляла уголь в объеме 2 тыс. тонн в долг правительству ЕАО в 2017 году в адрес биробиджанского муниципального предприятия "Городские тепловые сети" и 1 тыс. тонн - для ресурсоснабжающего предприятия "Облэнергоремонт". В 2018 году за время прохождения отопительного сезона ДГК трижды делилась углем с котельными ЕАО. Общий объем отгруженного топлива в долг составил 4,5 тыс. тонн.

"На Биробиджанской ТЭЦ (структурное подразделение "Хабаровской теплосетевой компании" филиала АО "ДГК") в достаточном объеме сформирован запас топлива, которого при текущем расходе достаточно для полутора месяцев беспрерывной работы ТЭЦ без дополнительной поставки", - говорится в сообщении.

Глава региона Александр Левинталь сообщал агентству, что отопительный сезон в области начнется без срывов. Власти планируют централизовать поставки угля для проблемных поселений. Кроме того, областные власти договорились с Сибирской угольной энергетической компанией о покупке свыше четырех тонн угля, которые уже направили в регион.