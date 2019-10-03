В Росгвардии представили комплекс для защиты банкоматов от подрыва газом

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) представила специальный комплекс для защиты сейфов и банкоматов от взлома. Он был показан в четверг в рамках расширенного заседания технического совета ведомства под руководством начальника Главного управления вневедомственной охраны Александра Грищенко.

"Комплекс технических средств охраны "Свеча" предназначен для обеспечения активной защиты сейфов и банкоматов от взлома, осуществляемого путем взрыва газовоздушной смеси", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Устройство оперативно распознает взрывоопасную смесь во внутреннем пространстве сейфа или банкомата, формирует и своевременно передает извещение о тревоге на пульт централизованной охраны. "Внутреннее пространство сейфа активно заполняется противовзрывным веществом, которое противодействует подрыву газовоздушной смеси", - рассказал представитель Росгвардии.