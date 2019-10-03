Роскомнадзор: большинство сайтов удалило информацию об оскорблении госсимволов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Большинство сайтов исполнило требование соответствующего закона о защите госсимволов России и удалило информацию об их оскорблении, рассказали журналистам в четверг в пресс-службе Роскомнадзора.

"С начала действия соответствующего закона в федеральную службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 интернет-страниц. Большая часть из них (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Требования о защите государственных символов направлялись в отношении оскорбления гимна (3 случаев), оскорбления флага и герба (60), оскорбления президента РФ (15), Конституции России (7).

"В настоящий момент доступ на территории России ограничен к 4 URL (прямым ссылкам - прим. ТАСС), запрещенная информация удалена с 79 URL, ожидается удаление с двух интернет-страниц", - информировали в пресс-службе.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.