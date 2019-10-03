В новостройке Уфы включили отопление после жалобы ее жителей Папе Римскому

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Жителям проблемного дома в Уфе, пожаловавшимся Папе Римскому Франциску на срыв сроков сдачи объекта, подключили отопление. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Уфимских инженерных сетей (УИС).

В сообществе ЖК "Лимонарий" в соцсети "ВКонтакте" опубликовано письмо Папе Римскому Франциску, в котором дольщики сообщают, что им приходится жить в недостроенном доме, который должен был быть сдан в 2017 году. Они просят главу католической церкви "отстоять их законные права" и помолиться "за человечность и благоразумие" владельца строительной компании СУ-10 Валерия Мансурова, который "отключил им отопление". Дольщики также указывают на бездействие властей.

"Мы [МУП Уфимские инженерные сети] выполнили свои обязательства в полном объеме, но при этом застройщик по договору нам остался должен почти 14 млн рублей. Но мы все равно шли навстречу, потому что там же нужно отделочные работы проводить в этих секциях дома, там уже начали заселяться люди, мы подключали им прошлой зимой отопление, в две секции. При этом в две другие секции СУ-10 подключал отопление самовольно. Сейчас задолженность по отпущенному теплу по тем двум секциям - еще 4 млн рублей. Сейчас были совещания с предприятием, достигнута договоренность по погашению долгов, отопление мы включили", - рассказал собеседник агентства.

Основной долг застройщика, почти 14 млн рублей, составляет плата за строительство инженерных сетей для подключения дома к теплу и горячей воде, уточнили в УИС. Причем после того, как СУ-10 начнет переводить деньги, ресурсоснабжающая организация готова пустить в дом горячую воду.