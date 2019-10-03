ВЦИОМ: большинство россиян считают цветы учителям знаком уважения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (75%) уверены, что цветы в качестве подарка учителям являются знаком внимания и уважения. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян (75%) считают, что цветы для учителей, - это знак уважения и внимания, а также повышает статус учителей и является красивым подарком. Этого мнения придерживаются молодые люди 18-24 лет (81%) и россияне со средним уровнем достатка (77%)", - говорится в сообщении.

Обратного мнения придерживается каждый пятый опрошенный (22%), утверждая, что в цветах никакой пользы, а учителям неудобно отказываться от такого подарка.

По данным опроса, треть россиян (32%), имеющих детей или внуков школьного возраста, делали подарки учителям в 2019 году за свой счет. В то время как не делали подарки учителям своих детей и внуков люди 45-59 лет (62%), старше 60 (69%), а также жители сел (66%) и малых городов с населением до 100 тыс. (62%).

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что в России действует акция "Дети вместо цветов", в рамках которой предлагается не дарить школьным учителям 1 сентября букет от каждого ученика, а дарить один букет от класса или по одному цветку от ученика, а остальные деньги перечислять в благотворительный фонд помощи больным детям. Большинство респондентов (79%) положительно относятся к данной инициативе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник", приуроченный ко Дню учителя, проведен 1 октября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.